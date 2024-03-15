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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Еврокомиссия предложит ограничить сельхозэкспорт из России в интересах фермеров ЕС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили меры поддержки фермеров Евросоюза, в том числе возможные ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из России.

В сообщении ЕК по итогам переговоров отмечается, что стороны также "обсудили дальнейшие меры по урегулированию ситуации на рынке зерна и импорту зерна из России".

"В этом контексте ЕК оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Европейский союз. На данной основе комиссия в ближайшее время выступит с предложением, - говорится в коммюнике. - Фермеры сталкиваются с растущей неопределенностью, вызванной, в частности, геополитическими событиями (...). Мы должны и дальше поддерживать фермеров в нынешних условиях".

Позднее 15 марта ЕК представит серию предложений, которые "являются прямым ответом на запросы, полученные от фермерских организаций в Польше и за ее пределами".

В Брюсселе объясняют, что "основная цель этих законодательных предложений в том, чтобы еще значительнее облегчить административное бремя для фермеров ЕС и предоставить фермерам и государствам ЕС больше гибкости в соблюдении определенных экологических условий", не снижая при этом общего уровня поставленных задач по защите окружающей среды и климата.

Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Польша Дональд Туск
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