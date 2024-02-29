Торнадо обрушился на авиабазу ВВС США в Огайо

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - По американской авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо прошелся разрушительный торнадо, который нанес серьезный ущерб ее объектам и расположенному там Национальному музею ВВС, сообщило командование базы.

В Райт-Паттерсоне находится штаб-квартира Командования материально-технического обеспечения ВВС, которое курирует исследования, разработки, закупки, испытания и техническое обслуживание систем вооружения. Там также расположены Национальный центр воздушной и космической разведки, 445-е авиакрыло тяжелых транспортных самолетов С-17, разведывательное авиакрыло и другие части ВВС.

Национальный музей ВВС США со 100-летней историей является крупнейшим в мире музеем военной авиации. В нем представлены сотни самолетов и космических аппаратов, размещенных в ангарах и на открытых площадках общей площадью 8 га.

В настоящее время проводится разбор завалов, расчистка дорог от упавших деревьев и оценка ущерба, сказал командир базы полковник Трэвис Понд. Данных о пострадавших нет.

"Наша первоначальная задача сейчас - оценка безопасности и ущерба, - сказал он. - Я не могу не похвалиться нашими силами безопасности, пожарной службой и летчиками-строителями за их быстрое реагирование и усердную работу по оценке ущерба и определению путей для скорейшего восстановления операций (на базе)".

На опубликованных в сетях фотографиях видны значительные повреждения различных самолетов, ангаров, зданий и сооружений, в том числе музея и исследовательской лаборатории ВВС.