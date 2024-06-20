Загрязнение воздуха из-за крушения поезда с химикатами в 2023 году зафиксировано в 16 штатах США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Химический шлейф от схода поезда с рельсов в феврале 2023 года в Восточной Палестине (американский штат Огайо) распространил в воздухе загрязнители по меньшей мере на 16 штатов, свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале Environmental Research Letters.

Исследователи проанализировали образцы грунта, взятые с 31 января по 14 февраля прошлого года, то есть за период до и сразу после аварии, произошедшей 3 февраля.

Высокая концентрация хлоридов обнаружена в штатах Вирджиния, Южная Каролина и Висконсин, особенно высокая - вблизи границы Канады с Нью-Йорком.

Согласно исследованию, общий радиус распространения составляет более 540 тыс. кв. миль (порядка 1,4 млн кв. км).

"Все эти загрязняющие вещества важны для окружающей среды, поскольку их накопление во многих отношениях оказывает влияние на водную и наземную среду Земли", - говорится в заявлении ведущего автора исследования Дэвида Гэйя.

3 февраля 2023 года на железной дороге в штате Огайо произошла авария, с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава, в 20 из них находились опасные вещества. В 14 цистернах перевозился винилхлорид, используемый для производства различных пластиковых изделий.