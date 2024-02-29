Соцопрос отдал Трампу первенство перед Байденом в семи "колеблющихся" штатах

Большинство опрошенных считают Байдена слишком старым, а Трампа - опасным

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Восемь из десяти избирателей семи "колеблющихся" штатов считают действующего президента США Джо Байдена слишком старым для повторного избрания на пост, показал опрос, проведенный компанией Morning Consult по заказу Bloomberg.

Социологи с 12 по 20 февраля опросили 4955 избирателей из Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Северной Каролины, Пенсильвании и Висконсина. Опрос прошел после того, как 8 февраля спецпрокурор Роберт Хур опубликовал отчет о расследовании нарушений Байдена при хранении секретных документов. В отчете Хур отметил преклонный возраст и плохую память президента.

Даже среди тех, кто поддерживает кандидатуру Байдена и планирует голосовать за него на ноябрьских президентских выборах, если Байден станет одним из кандидатов, 70% отметили, что Байден "слишком стар".

При этом менее половины респондентов сказали, что возраст экс-президента США Дональда Трампа, который лишь на четыре года младше Байдена, вызывает у них опасения. В то же время почти 60% опрошенных считают Трампа "опасным".

Только 30% респондентов отметили, что Байден "психически здоров", около 47% считают таковым Трампа. Чуть более 30% опрошенных считают Байдена "сильным лидером". Более половины заявили, что, по их мнению, Трамп представляет собой "сильного лидера".

Указанные ответы были даны на вопросы, в которых упоминались только Байден и Трамп и предлагалось выбрать, кого из них двоих лучше описывает названная характеристика ("слишком старый", "психически здоровый", "опасный" и др.)

Почти 50% респондентов подчеркнули, что, если бы выборы президента США проводились сегодня и в избирательных бюллетенях были бы указаны только Трамп и Байден, они проголосовали бы за Трампа, 43% - за Байдена.

Около половины респондентов заявили, что не захотят голосовать за Трампа, если его признают виновным по любому из уголовных дел, по которым ему предъявлены обвинения.

Более 30% респондентов заявили, что национальная экономика США "движется в правильном направлении", 69% считают, что она идет "по ложному пути".

51% опрошенных отметили, что больше доверяют Трампу в решении экономических вопросов, 34% - Байдену.

Американские СМИ напоминают, что именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу того или иного кандидата на президентских выборах.