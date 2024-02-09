Байдену не предъявят обвинения по делу о халатном хранении документов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Специальный прокурор Роберт Хур в опубликованном 388-страничном отчете о расследовании в отношении президента США Джо Байдена о ненадлежащем хранении секретных документов пришел к выводу, что президент умышленно сохранил секретную информацию, но рекомендовал не предъявлять ему обвинений.

"Мы пришли к выводу, что уголовные обвинения в этом вопросе не обоснованы", - заключил Хур.

Согласно отчету, одна из причин, по которой Хур предпочел не выдвигать обвинений против Байдена, заключается в том, что прокуроры не смогут доказать, что президент намеревался нарушить закон на суде.

"Мистер Байден, скорее всего, представит себя присяжным, как он это сделал во время нашего интервью с ним, как отзывчивый, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью", - говорится в отчете.

Хур отметил, что глава Белого дома сотрудничал со следствием и вернул секретные документы, как только они были обнаружены.

Отчет содержит несколько шокирующих строк о памяти Байдена, которая, как указывается, "была значительно ограничена" во время его интервью со спецпрокурором в 2023 году.

"Он не помнил, когда был вице-президентом, забыв в первый день собеседования, когда закончился его срок полномочий, (...) и забыв на второй день собеседования, когда начался его срок полномочий (...)", - говорится в отчете.

"Он не помнил, даже в течение нескольких лет, когда умер его сын Бо", - отметил спецпрокурор.

Сам Байден сразу после публикации отчета сообщил, что участвовал в пятичасовом интервью с Хуром сразу после нападения на Израиль 7 октября.

"На самом деле, я был настолько полон решимости дать спецпрокурору то, что им было нужно, что провел пять часов личных бесед в течение двух дней 8 и 9 октября прошлого года, несмотря на то, что Израиль только что подвергся нападению 7 октября, а я был в разгаре урегулирования международного кризиса", - говорится в заявлении президента, опубликованном Белым домом.

Он добавил, что ему приятно видеть, что спецпрокурор пришел к выводу, что "по этому делу не будет предъявлено никаких обвинений, и теперь дело закрыто".

В свою очередь, чиновники администрации США возмутились содержащимися в отчете утверждениями о том, что у Байдена были проблемы с памятью.

"Конечно, по понятным причинам он был отвлечен и справлялся с кризисом в Израиле и на Ближнем Востоке", - заявил телеканалу CNN чиновник Белого дома.

"Сейчас ретроспективно возвращаться назад и предполагать, что это свидетельствует о какой-то более серьезной проблеме с памятью, неправильно", - отметил он.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп выступил против решения спецпрокурора не предъявлять обвинения Байдену.

"Теперь это доказало, что это двухуровневая система правосудия и неконституционное выборочное судебное преследование! Дело с документами Байдена в 100 раз отличается и является более серьезным, чем мое", - заявил Трамп.

Экс-президент призвал, чтобы спецпрокурор Джек Смит, который обвинил Трампа в предполагаемом неправильном обращении с секретными документами, прекратил дело.

В свою очередь, экс-постпред США при ООН и кандидат на номинацию в президенты от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что Трампу следует сослаться на "старость и забывчивость", когда речь заходит о его деле с секретными документами.

"Двойные стандарты вопиющи. И Джо Байден, и Дональд Трамп были неосторожны с секретными документами. Если защита Байдена - старость и забывчивость, Трамп может легко выдвинуть такое же заявление", - написала Хейли в социальных сетях.

"Трампу следует быстро нанять адвокатов Байдена", - добавила она.

Скандал с секретными документами начался после того, как они были обнаружены в частном офисе Байдена в Вашингтоне и его личном гараже и резиденции. Бумаги относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента.

Генпрокурор США Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хура расследовать дело, касающееся Байдена.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Ряд СМИ писали, что обыск, возможно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные".

Впоследствии прокуратура предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Также его подозревают в препятствовании расследованию и даче ложных показаний. Экс-президент, в свою очередь, назвал обвинение абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.