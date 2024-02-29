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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Талибы обвинили США в 1,7 тыс. случаев нарушения Дохийского соглашения

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты 1,7 тыс. раз нарушили подписанное в Дохе соглашение о восстановлении мира в Афганистане и не выполнили обещания о помощи в восстановлении этой страны, заявило контролирующего страну движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), его позицию приводит агентство EFE.

"Мы зафиксировали 1,7 тыс. случаев нарушений со стороны США", - сказал представитель "Талибана" Забиулла Муджахид на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что ранее администрация экс-президента США Дональда Трампа обещала нормализовать отношения с Афганистаном и помочь в восстановлении страны, но "пока этого не произошло".

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"По-прежнему существуют черные списки, действуют санкции, активы афганских граждан заморожены", - сказал представитель "Талибана".

США подписали с "Талибаном" Дохийское соглашение в феврале 2020 года при президенте Трампе. США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы дали в ответ ряд гарантий. В свою очередь новый президент Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

В августе 2021 года талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая крупнейшие города. Боевики группировки вошли в столицу страны Кабул 15 августа. Такое развитие событий вызвало недовольство в политических кругах США, так как это, судя по всему, стало полной неожиданностью для Белого дома.

Афганистан Талибан США
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