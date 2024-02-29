"Хезболла" обещает остановить удары по Израилю с началом перемирия в Газе

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" готово прекратить атаки против Израиля в случае, если в секторе Газа установят режим прекращения огня, сообщил высокопоставленный представитель движения Хасан Фадлалла.

"Война на юге Ливана, с одной стороны, связана с агрессией в Газе, а с другой - обеспечивает защиту нашей страны. Когда Израиль остановит агрессию в Газе, на данном фронте будет затишье, потому что он играет вспомогательную роль", - приводит телеканал "Аль-Джазира" его слова.

Также он упомянул комментарии глава Минобороны Израиля Йоава Галланта, сделанные в минувшее воскресенье: Галлант говорил о готовности Израиля нарастить атаки на "Хезболлу" в случае перемирия в Газе, хотя в то же время министр допускал возможность дипломатического урегулирования ситуации на северной границе Израиля. В свою очередь Фадлалла заявил о готовности отразить любые акты агрессии против Ливана.

Ранее в четверг стало известно, что до 112 палестинцев погибли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа: Израиль утверждает, что трагедия стала результатом давки, а палестинские медслужбы винят израильских военных. Так, отмечает портал Ynet, первоначальная проверка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала, что давка произошла после того, как группа палестинцев открыла огонь по грузовикам с гумпомощью. При этом израильские военные, к которым приблизилась еще группа палестинцев на месте событий, открывали предупредительный огонь в воздух и по ногам приближающихся. В результате, по информации The Times of Israel, пострадали 10 палестинцев.

После инцидента группировка ХАМАС пригрозила остановить переговоры по новой сделке об обмене заложниками. Президент США Джо Байден заявил, что это происшествие затруднит диалог о прекращении огня, и теперь он сомневается, что соглашение о перемирии удастся достичь к грядущему понедельнику, как он рассчитывал. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отметил, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа ставит под угрозу жизни служащих в ЦАХАЛ, и что такую практику нужно прекратить.

В четверг верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что все стороны конфликта в секторе Газа совершают военные преступления, и призвал заставить понести ответственность всех, кто замешан в подобных деяниях. В частности, он отметил, что есть указания на неизбирательное применение силы израильскими военными; Израиль ранее заверял, что старается минимизировать ущерб гражданским лицам. Одновременно с тем, по словам Тюрка, палестинцы запускают, не выбирая цели, ракеты по югу Израиля, а тот факт, что они удерживают заложников, тоже нарушает международное гуманитарное право.

Руководитель Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что БАПОР, возможно, придется сократить масштабы деятельности в конце марта, если оно не получит нового финансирования. Ранее в адрес ряда сотрудников БАПОР звучали обвинения в участии в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года; израильские власти отмечали, что агентство прикладывало недостаточно усилий, чтобы не дать членам ХАМАС просочиться в ее ряды. Лаззарини отметил, что Израиль потребовал убрать штаб-квартиру БАПОР из Иерусалима и заморозил ее банковский счет. Он уточнил, что страны-доноры всего блокировали $450 млн средств агентства, однако оно ведет переговоры с Еврокомиссией о выделении $89 млн. Он уточнил, что перебои с финансированием помешают операциям БАПОР в секторе Газе, на Западном берегу реки Иордан, в Ливане, Сирии и Иордании.

В четверг правительство Норвегии сообщило, что Палестинская национальная администрация (ПНА) получила $114 млн налоговых поступлений, ранее собранных Израилем, и в ближайшие дни в ПНА поступит другие транши этих средств. Ранее было достигнуто соглашение, согласно которому у Норвегии депонируют средства, которые ранее Израиль должен был передавать сектору Газа, но которые пока заморожены; в то же время ПНА получит остальные причитающиеся средства. "Отправленные деньги абсолютно необходимы, чтобы предотвратить коллапс ПНА, гарантировать, что у палестинцев будут работать важнейшие службы жизнеобеспечения, что их учителям и врачам выдадут зарплату", - объяснил норвежский премьер Йонас Гар Стёре.

Ранее министр Бен-Гвир говорил о том, что израильские власти ограничат присутствие мусульман на молениях в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме во время священного для мусульман месяца Рамадан. Однако накануне поступали сведения, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может отклонить такую идею. В четверг пресс-секретарь канцелярии премьера Ави Хайман пояснил, что кабинет министров пока что обсуждает ситуацию с отправлением религиозных обрядов на Храмовой горе, и что решение по этому поводу будет учитывать как вопросы безопасности, так и свободу вероисповедания.

Конфликт Израиля и ХАМАС привел к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. В четверг мятежники пообещали, что не задействовали весь свой арсенал при атаках. "Наши военные операции продолжатся, будут развиваться; у нас есть сюрпризы, которых враг не ожидает вообще", - заявил представитель хуситов Абдула Малик аль-Хути.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники; по израильским подсчетам, 136 заложников до сих пор остаются у ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября достигло 30 035, раненых - 70 457. За сутки погибли еще 112 человек, ранения получили 760. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населением и среди членов палестинских вооруженных группировок.