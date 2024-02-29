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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Колумбия приостанавливает закупку израильского вооружения

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Густаво Петро принял решение отказаться от закупок вооружения в Израиле в знак протеста против действий израильтян в отношении палестинцев, передает в четверг колумбийский телерадиоканал "Караколь".

"Мир должен объявить блокаду Нетаньяху (премьер-министру Израиля - ИФ). Это (действия Израиля - ИФ) называется геноцидом и напоминает холокост, но мировым державам не нравится признавать этого", - приводит "Караколь" слова Петро.

Телерадиоканал отмечает, что в ответ на эти действия "Петро объявил о приостановке закупки израильских вооружений для Колумбии". Это решение, по словам колумбийского президента, "представляет собой четкое отрицание насилия и является призывом к международному сообществу принять незамедлительные конкретные меры по урегулированию ситуации в секторе Газа".

"Караколь" подчеркивает, что президент Колумбии принял такое решение после того, как стало известно о гибели более сотни палестинцев, стоявших в очереди за гуманитарной помощью.

Колумбия Израиль
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