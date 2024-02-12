По меньшей мере 100 человек погибли в результате ударов Израиля по Рафаху

В ходе израильской операции обнаружены два заложника ХАМАС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В результате израильских авиаударов по городу Рафах на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 100 жителей анклава, более 230 получили ранения, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Израиль нанес более 50 авиаударов по Рафаху.

Некоторые СМИ уточняют со ссылкой на ХАМАС, что удары были нанесены по 14 домам и трем мечетям в разных частях Рафаха.

Палестинские СМИ, в свою очередь, заявили, что израильские военные нанесли удар по мечети аль-Худа в лагере Ибна в Рафахе, а также по мечети аль-Рахма, где укрывалось большое число перемещенных жителей Газы.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что рано утром в понедельник нанесла несколько ударов по району Аш-Шабура, расположенном в центре Рафаха.

"Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам террористов в районе Аш-Шабура на юге сектора Газа. Удары завершились", - говорится в сообщении израильских военных в соцсетях.

ЦАХАЛ также сообщил, что в ходе совместной операции военных, израильского управления по безопасности (ISA) и полиции Израиля в Рафахе ночью были спасены два заложника - Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет), похищенные ХАМАС 7 октября из кибуца Нир-Ицхак.

"Они оба находятся в хорошем состоянии и были переведены на медицинское обследование", - говорится в сообщении.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.