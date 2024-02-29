Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В госдепе заявили, что не располагают данными о подготовке Москвой ядерного удара

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Представитель госдепа США Мэттью Миллер в четверг отреагировал на высказывания президента РФ Владимира Путина об имеющихся рисках применения ядерного оружия.

"Это никоим образом не то, что должен говорить лидер державы с ядерным оружием", - сказал он на брифинге.

По его словам, США ранее неоднократно связывались с РФ - "непублично" - по поводу последствий возможного применения ядерного оружия.

"Мы не располагаем указаниями на то, что Россия готовится использовать ядерное оружие, и мы продолжим следить за ситуацией", - подчеркнул Миллер.

Ранее в четверг в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что последствия возможной отправки военных контингентов НАТО на Украину будут трагичными. Все то, чем Запад пугает весь мир, "реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, и уничтожением цивилизации", отметил он.

"Они что, этого не понимают? Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война", - заключил российский президент.

В то же время Путин завил, что РФ готова к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности, но невозможно всерьез вести такой диалог на фоне заявлений Запада о намерении нанести РФ стратегическое поражение на поля боя.

"Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России", - подчеркнул глава государства.

НАТО США Госдепартамент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шеф Пентагона заявил, что поражение Украины приведет к столкновению РФ и НАТО

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль готовится к операции в Рафахе и центральной части сектора Газа

Что произошло за день: четверг, 29 февраля

Шеф Пентагона заявил, что не доложил о своей болезни из-за сбоев в каналах связи

Шеф Пентагона заявил, что не доложил о своей болезни из-за сбоев в каналах связи
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Нидерланды потратили более 166 млн евро в связи с катастрофой рейса MH17

Нидерланды потратили более 166 млн евро в связи с катастрофой рейса MH17

Премьер Польши не исключил введения запрета на импорт агропродукции из России

Премьер Польши не исключил введения запрета на импорт агропродукции из России

Президент Финляндии не обеспокоен планируемым увеличением группировок войск РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Более 100 человек погибли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа

В Ереване заявили, что Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });