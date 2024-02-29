В госдепе заявили, что не располагают данными о подготовке Москвой ядерного удара

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Представитель госдепа США Мэттью Миллер в четверг отреагировал на высказывания президента РФ Владимира Путина об имеющихся рисках применения ядерного оружия.

"Это никоим образом не то, что должен говорить лидер державы с ядерным оружием", - сказал он на брифинге.

По его словам, США ранее неоднократно связывались с РФ - "непублично" - по поводу последствий возможного применения ядерного оружия.

"Мы не располагаем указаниями на то, что Россия готовится использовать ядерное оружие, и мы продолжим следить за ситуацией", - подчеркнул Миллер.

Ранее в четверг в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что последствия возможной отправки военных контингентов НАТО на Украину будут трагичными. Все то, чем Запад пугает весь мир, "реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, и уничтожением цивилизации", отметил он.

"Они что, этого не понимают? Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война", - заключил российский президент.

В то же время Путин завил, что РФ готова к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности, но невозможно всерьез вести такой диалог на фоне заявлений Запада о намерении нанести РФ стратегическое поражение на поля боя.

"Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России", - подчеркнул глава государства.