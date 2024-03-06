Кремль напомнил об условиях применения Россией ядерного оружия

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Звучащие на Западе рассуждения о возможности ядерной войны безответственны и опасны, так как ведут к рутинизации этой темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также напомнил, что Россия может применить ядерное оружие только в одном случае - если что-то будет угрожать ее существованию.

"Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе, и в европейских столицах, и в США, крайне безответственны и крайне опасны тем, что происходит рутинизация этой темы. Это очень опасно", - сказал он в среду, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Песков подчеркнул, что "ядерная война - это последнее, прощальное средство".

Говоря о возможности применения ядерного оружия Россией, он напомнил о соответствующей доктрине, существующей в РФ.

"Если что-то будет угрожать существованию нашей страны - тогда ядерное оружие. Помимо этого - никак невозможно", - сказал он.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что умер экс-госсекретарь США Генри Киссенджер.

"Если бы такие люди, как Киссинджер, имели влияние на власть или были бы во власти в Северной Америке и европейских столицах, то всё было бы по-другому. Было бы больше разума, было бы больше политической воли к диалогу", - сказал представитель Кремля.