Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Жилье в Великобритании в феврале подорожало впервые за год

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Цены на жилую недвижимость в Великобритании в феврале выросли на 1,2% в годовом выражении, прервав серию снижений в течение 12 месяцев подряд, говорится в сообщении британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,7%. В январе показатель снизился на 0,2%.

Относительно предыдущего месяца средние цены на жилье увеличились на 0,7%, как и в январе, и составляют теперь в среднем 262,4 тыс. фунтов ($331,6 тыс.).

Стоимость жилья в Великобритании сейчас примерно на 3% ниже исторического максимума, зафиксированного летом 2022 года, отмечается в сообщении.

"Снижение стоимости заимствований в конце прошлого - начале текущего года вызвало рост рынка жилья. Отраслевые данные говорят о значительном увеличении числа заявок на ипотечные кредиты в начале года, - отметил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер. - Несмотря на это, краткосрочные перспективы остаются крайне неопределенными, отчасти из-за отсутствия ясности по поводу дальнейшей траектории процентных ставок".

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Часть Таджикистана вместе с Душанбе несколько часов оставалась без электричества

Tesla предложит субсидии на страховку покупателям электромобилей в Китае

Tesla предложит субсидии на страховку покупателям электромобилей в Китае

Brent подорожала до $82,19 за баррель

Brent подорожала до $82,19 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 1 марта

Уолл-стрит выросла в четверг и по итогам февраля

Уолл-стрит выросла в четверг и по итогам февраля

Сенат США одобрил законопроект о временном финансировании правительства

Спикер палаты представителей настаивает на ужесточении миграционной политики

Спикер палаты представителей настаивает на ужесточении миграционной политики

Инаугурация нового президента Финляндии Стубба состоится в пятницу

Инаугурация нового президента Финляндии Стубба состоится в пятницу

Палата представителей одобрила финансирование правительства во избежание шатдауна

Палата представителей одобрила финансирование правительства во избежание шатдауна

Шеф Пентагона заявил, что поражение Украины приведет к столкновению РФ и НАТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });