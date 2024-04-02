Жилье в Великобритании в марте подорожало год к году максимально с декабря 2022 года

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на жилую недвижимость в Великобритании в марте 2024 года выросли на максимальные с декабря 2022 года 1,6% в годовом выражении, сообщило британское ипотечное общество Nationwide Building Society.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 2,4%. В феврале показатель повысился на 1,2%.

К февралю цены на жилье снизились на 0,2% после февральского роста на 0,7% и составляют теперь в среднем 261,1 тысячи фунтов ($328,2 тысячи) за объект. Помесячный спад отмечен впервые с августа 2023 года.

"Активность [на рынке] восстановилась по сравнению со слабыми уровнями, наблюдавшимися ближе к концу 2023 года, но по историческим меркам остается относительно низкой", - заявил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.

По его словам, при сохранении текущих макроэкономических трендов восстановление наверняка ускорится, однако его темпы, скорее всего, будут по-прежнему сильно зависеть от траектории процентных ставок.