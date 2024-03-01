Ставки по ипотеке в США достигли максимума за два месяца

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США увеличились по итогам четвертой недели подряд.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,94% годовых по сравнению с 6,90% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,65%.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 6,26% годовых против 6,29% неделей ранее и 5,89% год назад.

"Ставки по ипотечным кредитам продолжили свой рост на этой неделе, достигнув двухмесячного максимума и снова приблизившись к 7%, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Хотя продажи новостроек имеют положительную динамику, более высокие ставки и цены продолжают создавать проблемы с доступностью жилья, что может оттолкнуть потенциальных покупателей".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находится в районе 4,268% годовых по сравнению с 4,251% неделей ранее.