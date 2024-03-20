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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Ставки по ипотеке в США снова выросли и приблизились к 7%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 15 марта, увеличился на 13 базисных пунктов, рост зафиксирован впервые за четыре недели, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тысячи на прошлой неделе составила 6,97%.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 1,6% после повышения на 7,1% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки понизилось на 2,5%, а заявки на кредиты для покупки нового дома уменьшились на 1,2%.

"Заявки на ипотеку продолжают чутко реагировать на изменение ставок, - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан. - Предложение домов низкое, цены высокие, и средний размер кредитов на покупку дома вырос до максимума с мая 2022 года".

США MBA Джоэл Кан
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