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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

На парламентских выборах в Иране проголосовали менее половины избирателей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Примерно 25 миллионов граждан Ирана приняли участие в прошедших в пятницу выборах в парламент страны и Совет экспертов, таким образом, явка составила примерно 40%, приводит в субботу агентство "Тасним" предварительные неофициальные данные.

По сообщению агентства, голосование длилось 14 часов, при этом МВД дважды продлевало время до завершения голосования. В стране работали около 60 тыс. избирательных участков.

Всего правом голоса могли воспользоваться 61 млн иранцев, из них 3,5 млн могли проголосовать впервые.

Подсчет голосов продолжается.

До участия в парламентских выборах допустили рекордное число кандидатов - более 15,2 тыс. человек, что составило почти 75% от общего числа первоначально зарегистрировавшихся претендентов. Около 1,7 тыс. допущенных до выборов кандидатов - женщины.

Согласно Конституции Ирана, пять мест в 290-местном парламенте должны отойти представителям религиозных меньшинств.

Каждый кандидат, допущенный до участия в выборах, должен был пройти процедуру утверждения в Совете целесообразности - 12-местном совещательном органе при аятолле Хаменеи.

Первое заседание нового состава парламента пройдет в конце мая.

Также 1 марта прошли выборы в Совет экспертов - консультативный орган при руководителе Ирана. За 88 мест в Совете боролись 144 кандидата. Их отобрал Совет целесообразности из 510 претендентов, зарегистрировавшихся для участия в выборах.

Многим кандидатам, выступающим за проведение реформ в Иране, запретили участвовать в парламентских выборах, а некоторых политических деятелей, в том числе бывшего президента Ирана Хасана Рухани, не допустили до выборов в Совет экспертов.

Совет экспертов избирается на восемь лет прямым тайным голосованием иранцев, имеющих право голоса (достигших возраста 18 лет), и обладает полномочиями назначать Верховного лидера страны.

Иран
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