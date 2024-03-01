В Иране пройдут парламентские выборы

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Иране в пятницу состоятся выборы в меджлис, 290-местный парламент страны.

Право голоса в Иране имеют более 61 млн из 87 млн граждан страны. Бюллетени избирателей в основном подсчитывают вручную, поэтому объявление результатов голосования может затянуться до трех дней с даты выборов.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал сограждан проголосовать, назвав это голосование определяющим для дальнейшей судьбы страны.

"Если мы сможем показать миру, что наш народ всегда готов действовать в важные, определяющие моменты, то тогда фактически мы спасем нашу страну", - сказал он.

Иранский лидер выразил надежду, что явка на выборах будет отличной. Хаменеи добавил, что иранцам, призывающим бойкотировать выборы, "следует немного подольше подумать".

Как отмечают западные СМИ, эти заявления прозвучали на фоне опасений, что иранские избиратели на этот раз не проявят энтузиазма по поводу выборов. В частности, зарубежные наблюдатели полагают, что ожидается рекордно низкая явка избирателей в связи с волной протестов против действующей власти, прокатившихся по стране с 2022 года, когда погибла иранская курдка Махса Амини, арестованная 13 сентября 2022 года по обвинению в игнорировании законов Ирана о ношении хиджаба. Она умерла в больнице через три дня после избиения, которому подверглась во время содержания под стражей.

Предвыборная кампания стартовала в Иране в прошлый четверг, до участия в выборах допустили рекордное число кандидатов - более 15,2 тыс. человек, что составило почти 75% от общего числа претендентов, первоначально зарегистрировавшихся для участия в выборах. Около 1,7 тыс. допущенных до выборов кандидатов - женщины.

Согласно Конституции Ирана, пять мест в парламенте должны отойти представителям религиозных меньшинств.

Каждый кандидат, допущенный до участия в выборах, должен был пройти процедуру утверждения в Совете целесообразности - 12-местном совещательном органе при аятолле Хаменеи.

Первое заседание нового состава парламента пройдет в конце мая.

Также 1 марта состоятся выборы в Совет экспертов - консультативный орган при руководителе Ирана. За 88 мест в Совете поборются 144 кандидата. Их отобрал Совет целесообразности из 510 претендентов, зарегистрировавшихся для участия в выборах.

Многим кандидатам, выступающим за проведение реформ в Иране, запретили участвовать в парламентских выборах, а некоторых политических деятелей, в том числе бывшего президента Ирана Хасана Рухани, не допустили до выборов в Совет экспертов.

Совет экспертов избирается на восемь лет прямым тайным голосованием иранцев, имеющих право голоса (достигших возраста 18 лет), и обладает полномочиями назначать Верховного лидера страны.