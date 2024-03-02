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Белоруссия повысила минимальные экспортные цены на молочную продукцию

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 28 февраля 2024 г №15 официально опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с постановлением, с 1 марта молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас. %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ нельзя продавать России дешевле 320 российских рублей за кг (ранее 310), в страны ЕАЭС, СНГ, Грузию, а также иные страны - дешевле $3,4 за кг (ранее $3,3 за кг); сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более - 585 рублей (ранее 560) и $5,7 (ранее 5,5) соответственно; сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% - 535 рублей (ранее 510) и $5,2 (ранее 5) соответственно.

Также изменились цены для продажи в Россию на нежирные и обезжиренные сыры для плавления - 310 российских рублей за кг (ранее 305), жирностью 45% и ниже - 400 рублей (ранее 395), жирностью выше 45% - 405 рублей (ранее 400).

Постановление вступило в силу с 1 марта 2024 г.

Белоруссия
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