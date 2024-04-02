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Белоруссия повысила минимальные экспортные цены на молочную продукцию для России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.

В соответствии с постановлением, со 2 апреля молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас. %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ нельзя продавать в Россию дешевле 340 российских рублей за кг (ранее 335); сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более - 630 рублей (ранее 610); сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% - 580 рублей (ранее 560).

Цены для других стран остались без изменений.

Ранее в текущем году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 8 и 23 марта.

Постановление вступило в силу со 2 апреля 2024 г.

Белоруссия Минсельхоз
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