Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:41

Снежная буря обрушилась на Калифорнию и Неваду, перекрыты межштатные автомагистрали

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Мощная снежная буря обрушилась в субботу на Сьерра-Неваду, сообщает Associated Press.

Из-за сильного ветра и плохой видимости власти Калифорнии перекрыли 160 км трассы I-80. По данным СМИ, по автодороге нельзя проехать от города Рино в Неваде до Эмигрант-Гэп в Калифорнии. Когда участок вновь откроют, пока неизвестно.

По данным Национальной метеорологической службы, "высокая или экстремальная лавинная опасность" ожидается до вечера воскресенья по всей центральной Сьерре, включая район озера Тахо.

Метеорологи предсказывают, что на выходных в горах вокруг озера Тахо может выпасть до 3 м снега, в населенных пунктах на берегах озера - 0,9-1,8 м и более 30 см - в долинах восточного фронта Сьерры, включая Рино.

Некоторые из горнолыжных курортов, которые закрылись в пятницу, заявили, что не откроются и в субботу. Йосемитский национальный парк будет закрыт как минимум до полудня воскресенья.

Калифорния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп побеждает на республиканских кокусах в Миссури

Трамп побеждает на республиканских кокусах в Миссури

Воздушно-космические силы России уничтожили лагерь террористов в Сирии

Тысячи людей в Израиле участвуют в демонстрации с призывом вернуть заложников

Тысячи людей в Израиле участвуют в демонстрации с призывом вернуть заложников
Умершие знаменитости

Умерла дизайнер Айрис Апфель

Умерла дизайнер Айрис Апфель

Что случилось этой ночью: суббота, 2 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

CNN сообщает, что Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу

CNN сообщает, что Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу

Байден подписал закон о продлении временного финансирования администрации США

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против РФ

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против РФ

Число нефтегазовых буровых в мире в феврале выросло 2-й месяц за счет Канады

Число нефтегазовых буровых в мире в феврале выросло 2-й месяц за счет Канады

Канада запретила косвенный импорт российских алмазов массой свыше карата

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });