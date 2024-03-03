Снежная буря обрушилась на Калифорнию и Неваду, перекрыты межштатные автомагистрали

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Мощная снежная буря обрушилась в субботу на Сьерра-Неваду, сообщает Associated Press.

Из-за сильного ветра и плохой видимости власти Калифорнии перекрыли 160 км трассы I-80. По данным СМИ, по автодороге нельзя проехать от города Рино в Неваде до Эмигрант-Гэп в Калифорнии. Когда участок вновь откроют, пока неизвестно.

По данным Национальной метеорологической службы, "высокая или экстремальная лавинная опасность" ожидается до вечера воскресенья по всей центральной Сьерре, включая район озера Тахо.

Метеорологи предсказывают, что на выходных в горах вокруг озера Тахо может выпасть до 3 м снега, в населенных пунктах на берегах озера - 0,9-1,8 м и более 30 см - в долинах восточного фронта Сьерры, включая Рино.

Некоторые из горнолыжных курортов, которые закрылись в пятницу, заявили, что не откроются и в субботу. Йосемитский национальный парк будет закрыт как минимум до полудня воскресенья.