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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:17

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 марта

Трамп выиграл кокусы в трех штатах, ВКС РФ уничтожили лагерь боевиков в Сирии, над Крымом сбили 38 дронов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп выиграл кокусы у Никки Хейли в Айдахо, Мичигане и Миссури. С учетом ранее прошедших кокусов и праймериз в других штатах Трамп заручился поддержкой 244 делегатов предстоящего съезда Республиканской партии, Хейли может рассчитывать на 24 голоса.

- ВКС России нанесли удар по лагерю боевиков в сирийской провинции Алеппо. Уничтожено не менее 25 террористов, сообщил контр-адмирал Вадим Кулить.

- Российские военные нейтрализовали 38 дронов ВСУ в небе над Крымом, сообщило Минобороны России.

- В Калифорнии из-за снежной бури перекрыли 160 км трассы I-80. По дороге нельзя проехать от города Рино в Неваде до района Эмигрант Гэп в Калифорнии. Когда участок вновь откроют, пока неизвестно.

- В Исландии из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали жителей города Гриндавик, а также гостей геотермального курорта "Голубая лагуна" на полуострове Рейкьянес, сообщила телекомпания RUV.

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