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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:17

Корабль Crew Dragon состыкуется с МКС 5 марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Стыковка американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого входит космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин, с Международной космической станцией (МКС) намечена на 5 марта, сообщило НАСА.

Она запланирована на 03:00 по времени Восточного побережья США (11:00 по Москве).

Как ранее сообщало НАСА, запуск корабля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, который уже дважды переносился из-за непогоды, планируется осуществить в воскресенье в 22:53 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 06:53 по Москве) со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

В состав международного экипажа миссии Crew-8, помимо Гребенкина, входят астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они проведут на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с НАСА до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

SpaceX МКС
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