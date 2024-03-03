Запуск корабля Crew Dragon к МКС перенесли из-за непогоды

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Запуск американского корабля Crew Dragon, в состав экипажа которого входит космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин, к Международной космической станции (МКС) перенесен на 4 марта по московскому времени из-за неблагоприятных погодных условий, сообщило NASA.

Первоначально запуск должен был состояться 1 марта, затем старт назначался на 2 марта в 23:16 по времени Восточного побережья США (3 марта в 07:16 по Москве).

Запуск корабля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX к МКС теперь планируется осуществить в воскресенье в 22:53 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 06:53 по Москве) со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они проведут на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.