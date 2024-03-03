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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца второго квартала 2024 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Таким образом, до конца июня добыча нефти в королевстве будет по-прежнему находиться на уровне 9 млн б/с.

Собеседник агентства подчеркнул, что впоследствии сокращенные объемы будут постепенно возвращены на рынок в зависимости от его состояния.

Госагентство напоминает, что данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с по итогам министерской встречи ОПЕК+ в июне 2023 года, назвав его "саудовской конфеткой" (lollipop). Еще тогда он подчеркнул, что эта мера может продлеваться в перспективе.

Саудовская Аравия
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