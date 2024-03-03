Алжир продлил дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в 51 тыс. б/с

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Алжир продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в 51 тыс. б/с, действующее в первом квартале 2024 года, на следующий квартал, говорится в сообщении Минэнерго страны.

Данные ограничения идут в дополнение к объявленным в апреле 2023-го в объеме 48 тыс. б/с и действующим до конца текущего года. Таким образом, добыча нефти в Алжире до конца июня будет находиться на уровне 908 тыс. б/с.

В свою очередь министерство энергетики и минеральных ресурсов Омана объявило о продлении на аналогичный срок добровольного сокращения нефтепроизводства в 42 тыс. б/с. Оно будет действовать в дополнение к сокращению в 40 тыс. б/с, о котором было объявлено в апреле прошлого года и которое рассчитано до конца текущего. Это означает, что добыча нефти в Омане до конца второго квартала должна будет находиться на уровне 759 тыс. б/с.

Ранее о продлении дополнительных добровольных сокращений на второй квартал 2024 года объявил Кувейт - 135 тыс. б/с, а также Россия, которая будет сокращать добычу и экспорт нефти на 471 тыс. б/с при разной структуре в каждом месяце. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.