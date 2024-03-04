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Brent подорожала до $83,86 за баррель

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок перешли к росту вечером в понедельник.

К 17:43 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,37%), до $83,86 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,19 (0,24%), до $80,16 за баррель.

Ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня. Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.

Рынок в целом ждал частичного продления ограничений на второй квартал, однако объявленные меры превзошли ожидания, пишет Rystad Energy.

"Мы предполагали, что во втором квартале сокращения будут быстро отменены, и добыча в странах ОПЕК+ быстро превысит 36 млн баррелей в сутки в мае, - говорится в сообщении аналитической компании. - Но теперь прогноз заключается в том, что добыча ОПЕК+ будет составлять 34,6 млн б/с весь второй квартал и повысится до 36,3 млн б/с во втором полугодии".

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают неопределенность вокруг переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС, а также продолжающиеся атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет Trading Economics.

Brent Rystad Energy WTI ОПЕК ХАМАС Красное море
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