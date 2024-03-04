Цена нефти Brent слабо меняется после резкого подъема в конце прошлой недели

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник после резкого подъема в конце прошлой недели.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 по Москве составляет $83,61 за баррель, что на $0,06 (0,07%) выше показателя на закрытие прошлой сессии. В пятницу эти контракты подскочили в цене на $1,64 (2%) до $83,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром уменьшились на $0,05 (на 0,06%) и составляли $79,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожали на $1,71 (2,2%) до $79,97 за баррель.

По итогам всей минувшей недели Brent подорожала на 3,4%, WTI – на 4,6%.

Причиной существенного подъема цен в пятницу стали опасения относительно дальнейшего усиления напряженности на Ближнем Востоке после того, как более ста человек погибли в очереди за гуманитарной помощью, еще 760 пострадали. По данным органов здравоохранения в секторе Газа, это стало результатом ударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по мирным жителям.

"Геополитическая напряженность оказывает все более "бычье" влияние на рынок по мере того, как мы продвигаемся дальше в 2024 год", - заявил соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи изданию MarketWatch.

Между тем ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня. Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.

По мнению наблюдателей, эти шаги были ожидаемыми.

Продление только на второй квартал "учтено в ценах и, следовательно, не должно существенно повлиять на них", отметил аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Карстен Фрич.