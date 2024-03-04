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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Инфляция в Турции в феврале ускорилась до максимума с конца 2022 года

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в феврале ускорились до максимума с ноября 2022 года.

Инфляция составила 67,1% в годовом выражении по сравнению с 64,9% в январе, по данным статистического института страны (Turkstat).

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 65,7%, сообщает Trading Economics.

Стоимость коммунальных услуг в феврале подскочила на 49,1% (месяцем ранее рост составлял 46%), транспортных услуг – на 78% (на 77,5%).

Между тем продукты питания подорожали на 71,2% после подъема на 69,7% в январе. Цены в кафе и ресторанах взлетели на 94,8% (в январе - на 92,3%). Одежда и обувь выросли в цене на 43,4% (40,6%).

Потребительские цены в феврале выросли на 4,5% относительно января, когда подъем составлял 6,7%.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов, энергоносителей, табачной продукции и золота, в феврале ускорилась до 72,9% в годовом исчислении против 70,5% месяцем ранее, сообщает Turkstat.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце повысились на 47,3% за год и на 3,7% относительно января. В январе цены выросли на 44,2% и 4,1% соответственно.

Турция
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