Польша выступила за общее решение ЕС о запрете импорта зерна из РФ и Белоруссии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Европейскому союзу (ЕС) следует принять совместное решение о запрете импорта российского и белорусского зерна, считает премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Я убежден, что совместное европейское решение будет гораздо эффективнее, чем решения, принятые отдельными странами. (...) Я бы хотел, чтобы мы вместе, как ЕС, приняли решение о санкциях в отношении российской и белорусской сельскохозяйственной продукции", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Вильнюсе.

Он отметил, что уже в понедельник глава польского парламента инициирует принятие решения о санкциях против сельскохозяйственной продукции из РФ и Белоруссии.

"Сегодня я обращусь к маршалу Сейма Польши по поводу решения Сейма Польши о применении санкций в отношении российской сельскохозяйственной продукции и белорусской сельскохозяйственной продукции", - сказал Туск.

Ужесточение санкций, по его мнению, важно в том числе для обеспечения безопасности сельскохозяйственного рынка Польши и Европы в целом.

Как сообщалось ранее, европейский рынок страдает от наплыва дешевого продовольствия с Украины, что обусловлено действием режима беспошлинной торговли Украины с ЕС, введенного в 2022 году (и действующего до июня 2024 года). Это вызывает резкое недовольство фермеров. Наиболее пострадавшими от этой проблемы считают себя Польша и ряд других стран Восточной Европы.

Латвия в феврале временно запретила импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. Этот запрет будет действовать до середины 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Латвия считает, что ее инициатива дополняет общую санкционную политику Европейского союза.

Об ограничительных мерах задумалась также Литва. Министерство сельского хозяйства Литвы планирует ввести ограничения на импорт зерна из РФ, при этом вопрос о полном запрете его ввоза не рассматривается.