Литва вслед за Латвией планирует ограничить ввоз российского зерна

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства Литвы планирует ввести ограничения на импорт зерна из РФ, при этом вопрос о полном запрете его ввоза не рассматривается, сообщает литовская национальная телерадиокомпания.

"Запрет – в принципе непростое упражнение, на нас очень сильно давят и Всемирная торговая организация (ВТО), и все международные организации из-за глобального голода. И вообще, ограничения на то же передвижение, это довольно токсичная тема. И латыши получат много критики за тот же запрет, так что я как-то думаю, что здесь не обязательно все пройдет так, как запланировано", - сказал советник министра сельского хозяйства Рокас Петрашюнас.

Литовские фермеры, устроившие в январе акции протеста, призывают правительство принять решение об ограничении транзита российского зерна. Председатель Литовского сельскохозяйственного совета Игнас Хофманас высказывал подозрения, что часть российского зерна перевозится через Литву и остается в стране.

Однако министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заявил, что через Литву проходит очень мало российского зерна и что все оно идет в порты.

Парламент Латвии на прошлой неделе временно запретил импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. Этот запрет будет действовать до середины 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Латвия считает, что ее инициатива дополняет общую санкционную политику Европейского союза.