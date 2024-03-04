Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Аорта – самостоятельный орган, черный снегирь из Томска и как предок человека потерял хвост

Фото: The FA/The FA via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые выяснили, какой генетический механизм привел к потере хвоста у предка человека: они нашли в гене TBXT два некодирующих элемента, взаимодействие которых во время экспрессии может приводить к синтезу укороченной версии белка. В исчезновении хвоста почти наверняка были задействованы и другие генетические механизмы, их еще предстоит раскрыть. Считается, что у общего предка человека и других человекообразных обезьян – шимпанзе, бонобо, орангутанов, горилл – хвост пропал примерно 25 млн лет назад. Кто-то считает, что это могло облегчить прямохождение, но есть и свидетельства того, что во время ходьбы на двух ногах хвост может даже помогать.

- История высадки частного модуля IM-1 на Луну обросла новыми подробностями. Ранее инженеры выяснили, что модуль сломал одну из ног при высадке, теперь же они увидели оторванную опору на снимках одной из камер Международной лунной обсерватории. Установленные в верхней части модуля широкоугольная и узкоугольная камеры ILO-X передали на Землю 9 изображений высокого качества и 105 миниатюр.

- Аорта – не просто крупный сосуд, а сложный самостоятельный орган. Эта официальная позиция закреплена в новом клиническом руководстве Европейской ассоциации кардиоторакальной хирургии (EACTS) и Общества торакальных хирургов (STS). До сих пор аорта считалась частью сосудистой системы – самой крупной артерией организма, забирающей и распределяющей по большому кругу кровообращения всю насыщенную кислородом кровь из левого желудочка сердца, но не более того.

- Американские регуляторы и производители отказались от использования перфторалкильных и полифторалкильных соединений (ПФАС) в пищевой упаковке. При этом некоторое число этих соединений все еще разрешено использовать в посуде и оборудовании, которые применяются для приготовления пищи. ПФАС применяется в качестве покрытия для пищевой оберточной бумаги, коробок для фастфуда, пакетов для попкорна, бумажных стаканов. Однако исследования показали, что это повышает риск онкологических заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета, болезней печени, почек.

- В конце января жительница Томска встретила в лесопарке черного снегиря. Необычная расцветка птицы, скорее всего, связана с мутацией, так что снегирь является меланистом. Известно, что снегири могут становиться очень темными при многолетнем содержании в неволе, от возраста или из-за слишком жирного корма, однако птица из Томска была молодой.

- Астрономы при помощи телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб" выяснили, что тусклые карликовые галактики, существовавшие в эпоху Реионизации в ранней Вселенной, были способны ионизировать межгалактический газ и делали это эффективнее, чем предполагалось в моделях. Эпоха Реионизации происходила через 600-800 млн лет после Большого взрыва. Ученые продолжают выяснять, каков был вклад в ионизацию газа разных источников излучения, таких как квазары, яркие галактики или маломассивные галактики.

- Российские врачи описали случай нападения медведя на мужчину в Хакасии, после которого ему потребовался ряд сложных операций для восстановления лица и мозгового черепа. Пока пациент утратил способность жевать и имеет выраженное нарушение мимики на правой стороне лица. Планируется, что на следующих этапах лечения врачи восстановят жевательную функцию и пораженный лицевой нерв.

- Астрономы нашли новые свидетельства в пользу обитаемости Земли, проанализировав данные наблюдений зонда "Галилео". Звучит странно, если не учитывать, что наша планета – прекрасный объект для моделирований обитаемых экзопланет. Такие исследования важны для правильной интерпретации будущих прямых и спектральных наблюдений за экзоземлями. Полученные результаты будут использоваться в дальнейшем для проверки трехмерной спектральной модели Земли, создаваемой Виртуальной планетарной лабораторией NASA.