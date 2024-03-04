Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Аорта – самостоятельный орган, черный снегирь из Томска и как предок человека потерял хвост

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: The FA/The FA via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые выяснили, какой генетический механизм привел к потере хвоста у предка человека: они нашли в гене TBXT два некодирующих элемента, взаимодействие которых во время экспрессии может приводить к синтезу укороченной версии белка. В исчезновении хвоста почти наверняка были задействованы и другие генетические механизмы, их еще предстоит раскрыть. Считается, что у общего предка человека и других человекообразных обезьян – шимпанзе, бонобо, орангутанов, горилл – хвост пропал примерно 25 млн лет назад. Кто-то считает, что это могло облегчить прямохождение, но есть и свидетельства того, что во время ходьбы на двух ногах хвост может даже помогать.

- История высадки частного модуля IM-1 на Луну обросла новыми подробностями. Ранее инженеры выяснили, что модуль сломал одну из ног при высадке, теперь же они увидели оторванную опору на снимках одной из камер Международной лунной обсерватории. Установленные в верхней части модуля широкоугольная и узкоугольная камеры ILO-X передали на Землю 9 изображений высокого качества и 105 миниатюр.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Аорта – не просто крупный сосуд, а сложный самостоятельный орган. Эта официальная позиция закреплена в новом клиническом руководстве Европейской ассоциации кардиоторакальной хирургии (EACTS) и Общества торакальных хирургов (STS). До сих пор аорта считалась частью сосудистой системы – самой крупной артерией организма, забирающей и распределяющей по большому кругу кровообращения всю насыщенную кислородом кровь из левого желудочка сердца, но не более того.

- Американские регуляторы и производители отказались от использования перфторалкильных и полифторалкильных соединений (ПФАС) в пищевой упаковке. При этом некоторое число этих соединений все еще разрешено использовать в посуде и оборудовании, которые применяются для приготовления пищи. ПФАС применяется в качестве покрытия для пищевой оберточной бумаги, коробок для фастфуда, пакетов для попкорна, бумажных стаканов. Однако исследования показали, что это повышает риск онкологических заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета, болезней печени, почек.

- В конце января жительница Томска встретила в лесопарке черного снегиря. Необычная расцветка птицы, скорее всего, связана с мутацией, так что снегирь является меланистом. Известно, что снегири могут становиться очень темными при многолетнем содержании в неволе, от возраста или из-за слишком жирного корма, однако птица из Томска была молодой.

- Астрономы при помощи телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб" выяснили, что тусклые карликовые галактики, существовавшие в эпоху Реионизации в ранней Вселенной, были способны ионизировать межгалактический газ и делали это эффективнее, чем предполагалось в моделях. Эпоха Реионизации происходила через 600-800 млн лет после Большого взрыва. Ученые продолжают выяснять, каков был вклад в ионизацию газа разных источников излучения, таких как квазары, яркие галактики или маломассивные галактики.

- Российские врачи описали случай нападения медведя на мужчину в Хакасии, после которого ему потребовался ряд сложных операций для восстановления лица и мозгового черепа. Пока пациент утратил способность жевать и имеет выраженное нарушение мимики на правой стороне лица. Планируется, что на следующих этапах лечения врачи восстановят жевательную функцию и пораженный лицевой нерв.

- Астрономы нашли новые свидетельства в пользу обитаемости Земли, проанализировав данные наблюдений зонда "Галилео". Звучит странно, если не учитывать, что наша планета – прекрасный объект для моделирований обитаемых экзопланет. Такие исследования важны для правильной интерпретации будущих прямых и спектральных наблюдений за экзоземлями. Полученные результаты будут использоваться в дальнейшем для проверки трехмерной спектральной модели Земли, создаваемой Виртуальной планетарной лабораторией NASA.

N+1 Дайджест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВС США решил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз

ВС США решил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз

Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС

Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ

Начальник Генштаба Франции предлагал НАТО обсудить отправку войск на Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 марта

Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным в экипаже стартовал к МКС

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });