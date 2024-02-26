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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рекордно яркий и быстрорастущий квазар, неуловимый желтохохлый шлемоголов, а также повышенный риск синдрома Гийена – Барре от ковид-вакцин

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Paula Bronstein/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Самый яркий и самый прожорливый во Вселенной – именно такими свойствами обладает теперь ранее непримечательный квазар J0529–4351. Излучение от квазара шло до Земли более 12 млрд лет, и он содержит черную дыру с массой в 17 млрд масс Солнца. Квазар фигурировал в каталоге данных космического телескопа Gaia за 2022 год. Поначалу автоматическая система анализа, использующая машинное обучение, опознала квазар как звезду 16-й величины с вероятностью 99,98 процента, хотя астроном, взглянув на спектр объекта, быстро распознал бы в нем квазар, что и выяснилось в дальнейшем.

- Палеогенетики впервые нашли древнего человека с тремя 18-ми хромосомами, то есть с синдромом Эдвардса. От генетической аномалии пострадал ребенок, умерший примерно на 40-й неделе своего развития. Останки этого ребенка, относящиеся примерно к 600-400 годам до нашей эры, археологи раскопали на памятнике Альто-де-ла-Крус, который находится в испанской Наварре. В норме человеческая клетка содержит 46 хромосом, половина из которых наследуется от матери, а другая – от отца.

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- Американский модуль Nova-C компании Intuitive Machines мягко сел в южной полярной зоне Луны. Между тем при посадке он завалился на бок, сохранив при этом возможность вырабатывать электроэнергию и передавать телеметрию на Землю. Модуль проработает еще около 10 дней, в НАСА попробуют выбросить отделяемую камеру для съемки аппарата и зоны высадки. Ранее в январе частный лунный модуль Peregrine не смог добраться до Луны из-за взрыва топливного бака, а японский лунный модуль SLIM в прошлом месяце сел на Луну, но перевернулся. Однако 26 февраля стало известно, что SLIM пережил холодную лунную ночь, которая длится две земных недели, и сохраняет возможность поддержания связи.

- Недавнее исследование, которое затронуло почти 100 млн человек из восьми стран, показало, что после введения некоторых вакцин от ковида повышаются риски развития синдрома Гийена – Барре и энцефаломиелита. При синдроме Гийена – Барре возникает острое иммуноопосредованное повреждение корешков спинных и черепных нервов, оно проявляется прогрессирующей слабостью мышц и параличом. Часто он развивается после инфекций, а иногда даже при вакцинации. С момента начала пандемии ковида стали появляться сообщения о симптомах, характерных для синдрома Гийена – Барре, в постинфекционном периоде. Энцефаломиелит – процесс воспаления, поражающий спинной и головной мозг. В основе патологического процесса – белки, которые иммунная система вырабатывает против собственных клеток нервной ткани.

- Станция New Horizons заметила, что частиц пыли в Поясе Койпера больше, чем считалось в теории. Это может объясняться тем, что Пояс Койпера шире, чем считается сейчас, а также действием механизмов улета образованных в Поясе пылинок дальше от Солнца.

- Орнитологи выяснили, что в лесах на склонах хребта Итомбве в Демократической Республике Конго все еще живет здоровая популяция желтохохлых шлемоголовов. А еще исследователи впервые сфотографировали этих птиц. От других представителей рода она отличается блестящим черным оперением и ярко-желтым хохолком. Впервые эту птицу описали еще в 1933 году, но с тех пор она редко попадалась на глаза орнитологам: этот вид живет в труднопроходимых лесах региона, где регулярно вспыхивают гражданские войны. Однако будущее шлемоголовов все еще остается неопределенным, поскольку местным лесам угрожают вырубка.

- Американские ученые предложили людям сыграть в компьютерную игру, где нужно было собрать как можно больше ягод с кустов. Люди с симптомами СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности) чаще покидали используемый куст, где ресурсы постепенно истощались, и искали новые кусты, хотя это и отнимало время – в результате они собирали больше ягод. Ученые предположили, что черты, связанные с СДВГ, могут помогать исследованию среды и более оптимальной добыче пищи в некоторых условиях, а значит, быть адаптивными – эта гипотеза еще требует проверки.

- Один из конечных метаболитов никотиновой кислоты в организме может вдвое повысить риск инфаркта, инсульта и сердечной смерти. Все потому, что он провоцирует адгезию лейкоцитов к сосудистой стенке и, как следствие, воспаление сосудов. Неблагоприятный эффект высоких доз никотиновой кислоты указывает на возможную необходимость пересмотра клинических рекомендаций по назначению этого витамина и законодательных требований по обогащению им муки и злаков, которые действуют в США и ряде других стран.

- Астрономы нашли кроху в мире обычных звезд – ей стал горячий субкарлик из пары с белым карликом, радиус которого составляет всего несколько радиусов Земли. В будущем он превратится в белого карлика.

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