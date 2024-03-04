Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Украина готова к продлению транзита российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) при инициативе со стороны стран Евросоюза, но продлевать действующий контракт или подписывать новый с "Газпромом" не будет, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

"Мы, разумеется, не собираемся вести переговоры (с РФ) о том, чтобы продлевать (транзитный контракт) и ставить свои подписи под соглашением, но мы неоднократно вели переговоры с европейскими лидерами в рамках Еврокомиссии. Если европейские страны выступят консорциумом или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа - мы готовы такую услугу предоставлять. Тут инициатива на стороне ЕС и наших европейских партнеров", - цитируют Шмыгаля украинские СМИ.

"Группа, объединение, консорциум. Это может быть Еврокомиссия, группа европейских стран, которые заинтересованы в сохранении транзита", - уточнил Шмыгаль.

По словам премьера, ГТС Украины готова функционировать и без транзита российского газа.