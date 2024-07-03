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Новак заявил, что Россия готова поставлять газ Европе через Украину после 2024 года

Новак заявил, что Россия готова поставлять газ Европе через Украину после 2024 года
Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона готова продолжить поставки газа в Европу через территорию Украины после истечения в конце 2024 года срока действующего транзитного договора.

"Мы готовы поставлять, - сказал журналистам в Астане российский вице-премьер Александр Новак. - Вопрос же не в нас. В первую очередь от желания Украины зависит, поскольку транзит через ее территорию".

В настоящее время, после всех односторонних ограничений, введенных украинской стороной, в сутки для транзита через ее территорию "Газпром" направляет около 42 млн кубометров российского газа, в год это около 15 млрд кубометров. В Киеве не раз говорили, что не будут инициировать переговоры с "Газпромом" о продлении действия контракта.

Александр Новак Газпром Украина Европа
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