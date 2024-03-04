Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Израиль отзывает постпреда при ООН для консультаций

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил, что отзывает для консультаций постпреда страны при ООН Гилада Эрдана.

"Я дал указание нашему постпреду при ООН Гиладу Эрдану вернуться в Израиль для немедленных консультаций в связи с попыткой ООН умолчать о серьезном докладе о массовых изнасилованиях, совершенных ХАМАС и его помощниками 7 октября", - написал Кац в социальной сети X. По его мнению, в ООН стремились не привлекать внимание к данному докладу.

Кроме того, глава израильского МИД заявил, что ХАМАС необходимо признать террористической организацией во всем мире, а страны, которые поддерживают эту группировку, признать спонсорами терроризма.

При этом The Times of Israel отмечает, что доклад, о котором говорит Кац, будет опубликован в течение понедельника по времени Нью-Йорка. Ожидается, что в нем будут представлены свидетельства совершения боевиками ХАМАС актов сексуального насилия во время нападения на Израиль в начале октября прошлого года.

Кац добавил, что необходимо вывести Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из сектора Газа.

В миреГлава МИД Израиля обещал добиться прекращения работы БАПОР в ГазеЧитать подробнее

В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении ХАМАС на Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала аудиозаписи разговора двух членов агентства, которые, по утверждениям ЦАХАЛ, принимали участие в атаке 7 октября. Отмечается, что один из них был членом ХАМАС, другой - группировки "Исламский Джихад", при этом оба работали учителями в школах БАПОР.

По информации израильской стороны, около 450 членов различных группировок, в основном ХАМАС, также являлись сотрудниками БАПОР.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

МИД Израиля Исраэль Кац ООН Гилад Эрдан сектор Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 4 марта

Байден продлил режим ЧС в США из-за ситуации на Украине

ВС США решил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз

ВС США решил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС

Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ

Начальник Генштаба Франции предлагал НАТО обсудить отправку войск на Украину

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });