Израиль отзывает постпреда при ООН для консультаций

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил, что отзывает для консультаций постпреда страны при ООН Гилада Эрдана.

"Я дал указание нашему постпреду при ООН Гиладу Эрдану вернуться в Израиль для немедленных консультаций в связи с попыткой ООН умолчать о серьезном докладе о массовых изнасилованиях, совершенных ХАМАС и его помощниками 7 октября", - написал Кац в социальной сети X. По его мнению, в ООН стремились не привлекать внимание к данному докладу.

Кроме того, глава израильского МИД заявил, что ХАМАС необходимо признать террористической организацией во всем мире, а страны, которые поддерживают эту группировку, признать спонсорами терроризма.

При этом The Times of Israel отмечает, что доклад, о котором говорит Кац, будет опубликован в течение понедельника по времени Нью-Йорка. Ожидается, что в нем будут представлены свидетельства совершения боевиками ХАМАС актов сексуального насилия во время нападения на Израиль в начале октября прошлого года.

Кац добавил, что необходимо вывести Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из сектора Газа.

В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении ХАМАС на Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала аудиозаписи разговора двух членов агентства, которые, по утверждениям ЦАХАЛ, принимали участие в атаке 7 октября. Отмечается, что один из них был членом ХАМАС, другой - группировки "Исламский Джихад", при этом оба работали учителями в школах БАПОР.

По информации израильской стороны, около 450 членов различных группировок, в основном ХАМАС, также являлись сотрудниками БАПОР.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.