Что случилось этой ночью: вторник, 5 марта

США активизировали призывы к прекращению огня в Газе, КНР увеличивает оборонный бюджет на 7,2%, постпред Израиля при ООН отозван для консультаций

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Белый дом активизировал призывы к Израилю о прекращении огня в секторе Газа. Египет и Катар требуют от ХАМАС предоставить израильской стороне список из 40 заложников, которые должны быть освобождены в рамках соглашения о шестинедельном перемирии.

- Китай увеличит расходы на оборону в 2024 году на 7,2%. "Расходы на национальную оборону составят 1,665 трлн юаней (примерно $231 млрд), рост на 7,2%", - говорится в обнародованном проекте бюджета страны. Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о необходимости усиления боевой подготовки и военного строительства.

- Израиль отзывает постпреда при ООН Эрдана Гилада для консультаций. Глава израильского МИД Исраэль Кац объяснил это "попыткой ООН умолчать о серьезном докладе о массовых изнасилованиях, совершенных ХАМАС и его пособниками 7 октября".

- Пхеньян осудил совместные учения Южной Кореи и США. Как заявили в северокорейском Минобороны, эти учения "ни в коем случае нельзя назвать оборонительными", поскольку они направлены против КНДР - "государства на Корейском полуострове, где созданы такие условия, что даже малейшая искра может вызывать ядерную войну".

- В Армении прекратили дело военнослужащего ВС Азербайджана, пересекшего армянскую границу, его признали заблудившимся.