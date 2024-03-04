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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В ЕС продолжается обсуждение дальнейшего сокращения импорта газа из РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран ЕС рассмотрели дальнейшие шаги по сокращению зависимости Евросоюза от российского газа, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

"Мы обсудили, в частности, четыре элемента: перспективы газового рынка, последствия прекращения транзита газа через Украину, необходимость дальнейшего сокращения спроса на газ и, наконец, как предлагает Литва, то, каким образом сократить импорт российского СПГ", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике.

Она сообщила, что поставки российского газа в прошлом году составили 15% от общего импорта газа в ЕС по сравнению с 24% в 2022 году и 45% - до 2022 года.

"В целом импорт газа из России снизился на 71% с 2021 года. Цены на газ в ЕС значительно снизились и сейчас достаточно стабильны. На прошлой неделе они закрылись на уровне около 25 евро/МВтч. (...) Запасы газа (в хранилищах) находятся на уровне 62%. Такими темпами мы придем к концу отопительного сезона с уровнем запасов от 45 до 55%", - продолжила Симсон, отметив, что основными поставщиками ЕС сейчас являются Норвегия и США.

Член ЕК напомнила, что срок действия транзитного соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает 31 декабря 2024 года. В прошлом году по этому маршруту было транспортировано 14 млрд куб. м российского газа, в основном в центральные и юго-восточные страны ЕС.

"Сейчас мы вместе с государствами-членами рассмотрели, какие последствия для них будет иметь отсутствие этого транзитного маршрута. Вывод ясен: после двух лет действия плана REPowerEU ЕС имеет диверсифицированную сеть альтернативной транспортной инфраструктуры. У государств-членов ЕС есть возможность получать газ по другим маршрутам", - считает Симсон.

Она добавила, что "ЕС не заинтересован в продлении трехстороннего соглашения с Россией". "Теперь основное внимание должно быть сосредоточено на поддержке Украины и на том, как наилучшим образом использовать ее газовую инфраструктуру и хранилища в будущем, а также на дальнейшей ее интеграции в энергетический рынок ЕС", - заявила еврокомиссар.

Касательно обсуждения сокращения спроса на газ, Симсон сообщила, что "министры пришли к согласию по рекомендации комиссии продолжить добровольное сокращение спроса на 15% в течение следующего года".

Еврокомиссар указала на то, что по объемам импорт российского СПГ остался стабильным. В прошлом году европейские компании импортировали 18 млрд куб. м СПГ из РФ. По мнению Симсон, ЕС "не может себе позволить, чтобы Россия компенсировала через каналы СПГ часть объемов трубопроводного экспорта".

"Мы должны закончить этот год с еще меньшим количеством российского газа в нашей системе, чем годом ранее", - добавила член Еврокомиссии.

ЕС Еврокомиссия Кадри Симсон Россия Украина
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