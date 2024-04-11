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Европарламент утвердил меры по внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов

Как ожидается, принятые меры позволят ЕС ограничить импорт газа из России и Белоруссии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Европарламент утвердил реформы по внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов на газовом рынке Евросоюза. Приняты новые директива и регламент, которые нацелены на декарбонизацию европейского энергосектора, расширение производства и внедрение возобновляемых газов и водорода, говорится в коммюнике Европарламента.

За директиву на пленарной сессии в Брюсселе проголосовали 425 депутатов, 64 выступили против и 100 воздержались. Регламент получил 447 голосов "за", 90 - "против" и 54 парламентария воздержались. Закон, как ожидается, позволит государствам-членам ЕС ограничить импорт газа из России и Белоруссии.

"Новый регламент превратит нынешний энергетический рынок в рынок, основанный в первую очередь на двух источниках - "зеленой" электроэнергии и "зеленых" газах. Это огромный шаг на пути к достижению амбициозных климатических целей ЕС и к более конкурентоспособному союзу на мировых рынках, - заявил докладчик ЕП по регламенту, евродепутат от Польши Ежи Бузек. - Мы предоставили странам ЕС юридические рамки, чтобы прекратить импорт газа из России в случае возникновения угрозы безопасности, что дает им инструмент для поэтапного отказа от нашей зависимости от опасного монополиста".

Как сказано в коммюнике ЕП, "эти меры призваны обеспечить поставки энергоносителей, нарушенные геополитической напряженностью, (...) и решать проблему изменения климата".

Сообщается также, что в переговорах ЕП с Советом ЕС по директиве члены Европарламента "настаивали на положениях, касающихся прозрачности, прав потребителей и поддержки людей, подвергающихся риску энергетической бедности".

Новое законодательство ЕС, отмечают в ЕП, введет совместную систему закупок газа, чтобы избежать конкуренции между государствами-членами, а также пилотный проект по поддержке европейского рынка водорода в течение пяти лет. Регламент также направлен "на увеличение инвестиций в водородную инфраструктуру, особенно в угольных регионах, способствуя переходу к устойчивым источникам энергии, таким как биометан и низкоуглеродный водород".

Оба текста теперь должны быть приняты Советом ЕС перед публикацией в "Официальном журнале" Евросоюза.

Европарламент Евросоюз Польша Белоруссия Ежи Бузек
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