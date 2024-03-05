Белый дом активизировал призывы к Израилю о прекращении огня в Газе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена из-за растущего недовольства тем, как она справляется с урегулированием конфликта в секторе Газа, активизировала требования к Израилю о временном прекращении огня и наращиванию объемов гуманитарной помощи населению сектора, пишет The Hill.

"И Байден, и вице-президент Харрис в последние дни призывали к "немедленному" прекращению огня", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что "есть явные признаки разногласий и между Белым домом и Израилем, особенно когда речь заходит об увеличении объемов гуманитарной помощи в анклав".

Вице-президент США Камала Харрис, выступая в воскресенье в штате Алабама, даже назвала ситуацию "гуманитарной катастрофой".

"Израильское правительство должно сделать больше, чтобы значительно увеличить поток помощи. Никаких оправданий", - подчеркнула она и потребовала открыть новые пограничные переходы, снять "ненужные ограничения" на доставку помощи, обеспечить безопасность персонала гуманитарных миссий и автоколонн, доставляющих гуманитарные грузы.

Как сообщил Белый дом, Харрис встретилась в Вашингтоне с членом военного кабинета Израиля Бени Ганцем.

"Вице-президент обсудила срочность достижения соглашения о заложниках и приветствовала конструктивный подход Израиля к переговорам о заложниках. Она призвала ХАМАС принять предложенные условия, согласно которым освобождение заложников приведет к немедленному прекращению огня на шесть недель и позволит увеличить объем гуманитарной помощи по всей Газе", - говорится в сообщении.

Как считает The Hill, администрация настаивает на срочном прекращении огня в связи с тем, что избиратели теряют доверие к Байдену перед ноябрьскими президентскими выборами.

В качестве примера издание сообщает, что для того, чтобы выразить недовольство политикой Байдена, на предварительных выборах демократов в Мичигане более 100 тыс. избирателей проголосовали "за "незарегистрированного кандидата" - то есть, против всех, "в знак протеста против его произраильской позиции".

Газета пишет, что аналогичная ситуация может возникнуть во время предварительных выборов в "супервторник" - 5 марта - когда пройдет голосование в 16 штатах.

Одним из важных вопросов урегулирования палестино-израильского конфликта остается освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Член политбюро движения Басем Наим заявил CNN, что "нет никакого способа узнать судьбу заложников до тех пор, пока не будет достигнуто и реализовано соглашение о прекращении огня.

"Невозможно узнать какие-либо подробности о судьбе израильских заложников, потому что они находятся в разных местах и удерживаются разными группировками, мы не знаем об их судьбе в условиях бомбардировок и политики голодания", - сказал Наим, и добавил: "Поэтому нам нужно прекращение огня, чтобы собрать информацию".

Израиль считает, что в Газе остаются 130 заложников, 99 из которых, как полагают, живы.