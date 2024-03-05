В 2023 году рост ВВП Китая составил 5,2%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году ВВП Китая увеличился на 5,2%, заняв одно из первых мест - по темпам роста - среди крупнейших экономик мира, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Ли Цян выступает с докладом о работе правительства на открывшейся во вторник второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР) 14-го созыва.

Глава правительства отметил, что, "оглядываясь на прошедший год, можно сказать, что многочисленные трудности и вызовы были переплетены и наложены друг на друга".

По его словам, "экономика нашей страны развивалась волнами, с перипетиями, и добиться ее достижений было нелегко", тем не менее, "совместным усилиям всей страны были достигнуты не только ожидаемые цели развития на весь год, но и произошли позитивные изменения к лучшему во многих аспектах".