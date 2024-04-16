Рост ВВП Китая в I квартале ускорился до 5,3%, превзойдя прогнозы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Экономика Китая в первом квартале 2024 года увеличилась на 5,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Таким образом, темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 5,2% в четвертом квартале.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 5%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали еще менее значительный подъем - на 4,8%.

Рост ВВП КНР в январе-марте относительно предыдущих трех месяцев составил 1,6%. Данный показатель повысился по итогам седьмого квартала подряд.

Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале объем экономики увеличился на 1,2%, а не на 1%, как сообщалось ранее.