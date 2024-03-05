Трамп победил на республиканских кокусах в Северной Дакоте

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу на кокусах Республиканской партии в Северной Дакоте, сообщает во вторник Associated Press.

"Экс-президент занял первое место в голосовании на кокусах, опередив бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли", - сообщает агентство.

Победа на кокусах в Северной Дакоте позволяет Трампу заручиться поддержкой еще 29 делегатов на партийном съезде, на котором будет определен участник президентских выборов от республиканцев.

5 марта в США в рамках гонки за пост президента страны пройдет так называемый "супервторник", в течение которого республиканские и демократические праймериз и кокусы пройдут сразу в 17 штатах и территориях.

В частности, в этот день пройдет 15 республиканских и 16 демократических внутрипартийных выборов. В 14 штатах одновременно будут проходить выборы у обеих партий, в частности, в Калифорнии, Техасе и Северной Каролине.

Обычно "супервторник" является напряженным моментом в предвыборной гонке, так как в этот день становится ясно, кто вероятнее всего станет кандидатом на пост президента от той или иной партии. В этом году, ввиду отсутствия серьезной конкуренции среди претендентов, американские СМИ считают, что результаты будут довольно предсказуемыми.

Основные претенденты на позицию кандидата в президенты от своих партий – президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп – пока не сталкивались с трудностями в ходе праймериз и кокусов. У Байдена практически нет конкурентов, а главная соперница Трампа экс-постпред США при ООН Никки Хейли смогла обогнать его по числу голосов лишь на одних праймериз. Хейли опередила Трампа в округе Колумбия, за нее проголосовали около 63% избирателей, тогда как за Трампа – около 33%.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы – это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых обсуждаются вероятные кандидаты в президенты. Сначала проходят дебаты, потом – голосование.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, в августе – съезд Демократической партии.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.