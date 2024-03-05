Внутрипартийные выборы проходят в США сразу в нескольких штатах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В США проходит так называемый "супервторник", когда демократические и республиканские праймериз и кокусы проводятся сразу в нескольких штатах.

Избирательные участки во всех штатах открылись около 07:00 по местному времени. По сообщениям американских СМИ, первые результаты можно ждать из Айовы, они ожидаются примерно в 02:00 мск, а первые избирательные участки закроются в Вермонте и Вирджинии в 03:00 мск. Позже всего голосование завершится на Аляске, это произойдет около 08:00 мск.

В этот день проходят 15 республиканских и 16 демократических внутрипартийных выборов. В 14 штатах одновременно проходят выборы у обеих партий, в частности, в Калифорнии, Техасе и Северной Каролине. Также на Аляске состоятся республиканские праймериз, в Айове - демократические праймериз, а на неинкорпорированной неорганизованной территории США Американское Самоа - демократические кокусы.

Основные претенденты на позицию кандидата в президенты от своих партий - президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп - пока не сталкивались с трудностями в ходе праймериз и кокусов. У Байдена практически нет конкурентов, а главная соперница Трампа экс-постпред США при ООН Никки Хейли смогла обогнать его по числу голосов лишь на одних праймериз.

Во вторник утром Трамп заявил, что у Хейли "нет пути" к номинации, однако пока что она не намерена прекращать свою кампанию.