Макрон поддержит планы Праги закупить боеприпасы для Киева за пределами ЕС

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе, вероятно, заявит о поддержке Парижем предложения Чехии приобрести боеприпасы для Украины в странах за пределами ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Источники отметили, что Германия, Нидерланды и Дания присоединились к Франции в поддержке плана закупать боеприпасы, произведенные не в ЕС. Макрон обсудит идею с чешским премьер-министром Петром Фиалой во время поездки в Прагу во вторник. Позднее на этой неделе, по всей видимости, пройдут отдельные переговоры глав МИД и Минобороны страны ЕС для уточнения деталей", - передает агентство.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел уверял, что Прага имеет данные о возможности снабдить Киев 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм, причем в течение нескольких недель. Однако эти поставки нужно профинансировать. В то же время президент не назвал возможных поставщиков.

В Праге сообщили, что получили предварительное согласие Канады, Дании, Литвы и Латвии на участие в инициативе. После встречи с премьером Польши Дональдом Туском на прошлой неделе Фиала говорил, что Варшава тоже выразила готовность присоединиться к реализации плана.

Источник в правящих кругах Франции заверил Bloomberg, что средства на закупку снарядов вне ЕС будут брать не из структур Евросоюза вроде Европейского фонда мира: контракты на приобретение продукции будут заключать на двусторонней основе.

Роль координатора программы сыграет Чехия, приоритетом станет удовлетворение самых неотложных нужд Украины в снабжении артиллерии. Источник заверил, что успех инициативы направит сигнал и РФ, и США, что поддержка ЕС Украины не ослабевает.

Однако собеседник агентства пояснил, что некоторые в ЕС считают озвученные Чехией цифры будущих закупок снарядов слишком оптимистичными.