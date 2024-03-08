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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Лекорню заявил о планах трех оборонных компаний Франции начать производство на Украине

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в пятницу, что три французских оборонных компаний намерены начать производство на Украине уже этим летом.

"Три французских компании учредят партнерство с украинскими компаниями, особенно в сфере беспилотников и оборудования для сухопутных сил, для производства запчастей на Украине, и, возможно, в будущем боеприпасов", - приводят западные СМИ его слова.

Как пояснил Лекорню, "цель в том, чтобы получить первые производственные подразделения этим летом".

По его словам, среди этих компаний, скорее всего, будет франко-германский оборонный консорциум KNDS, образованный французским производителем вооружений и военной техники Nexter и немецкой машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.

Франция Себастьян Лекорню Украина
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