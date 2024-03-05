Корабли береговой охраны КНР и Филиппин вступили в столкновение в Южно-Китайском море

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Служащие береговой охраны КНР и Филиппин вступили в конфронтацию в спорной части Южно-Китайского моря, в результате чего произошло столкновение китайского и филиппинского кораблей, сообщает Associated Press.

В Маниле заявили, что два филиппинских корабля эскортировали два гражданских судна, перевозивших служащих ВМС к одному из атоллов; в свою очередь китайские корабли попытались заблокировать им путь.

"Во время операции кораблям береговой охраны Филиппин пришлось иметь дело с опасными маневрами береговой охраны КНР и китайского морского ополчения, попытками перекрыть путь. Их безрассудные и незаконные действия привели к столкновению", - заявил представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла.

Небольшие повреждения получил корабль Sindangan. Тарриэла не уточнил, где произошел инцидент. Однако ранее филиппинские военные сообщали о доставке припасов и персонала на Вторую отмель Томаса (китайское название - риф Жэньай), где в 2023 году уже происходили столкновения между кораблями КНР и Филиппин.

В свою очередь в береговой охране Китая заявили, что "предприняли меры против филиппинских кораблей, вторгшихся в воды у рифа Жэньай", и добавили, что один корабль Филиппин пытался протаранить китайский корабль, хотя нанес лишь незначительные повреждения.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море, разные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузов на $5 трлн.

Нынешний инцидент произошел накануне стартующего в среду саммита АСЕАН и Австралии в Мельбурне: на мероприятии, как ожидается, будут обсуждать территориальные споры в Южно-Китайском море.