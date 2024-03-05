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Bayer в IV квартале резко увеличил чистую прибыль при слабом снижении выручки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG зафиксировал слабое снижение выручки в четвертом квартале 2023 года, при этом резко увеличил чистую прибыль.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в октябре-декабре составила 11,86 млрд евро по сравнению с 12 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Рост показателя в органическом выражении составил 5,5%.

Чистая прибыль Bayer в минувшем квартале подскочила в 2,2 раза, до 1,34 млрд евро по сравнению с 611 млн евро годом ранее.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась на 22,8% до 3,02 млрд евро.

Выручка Bayer по итогам всего 2023 года сократилась на 6,1% до 47,64 млрд евро.

Выручка сельскохозяйственного подразделения (Crop Science), который включает в себя производство семян и средств защиты растений, в прошлом году снизилась на 3,7% до 23,27 млрд евро. Доходы фармацевтического бизнеса уменьшились на 0,4% до 18,08 млрд евро, подразделения безрецептурных препаратов Consumer Health – выросли на 6,3% до 6,03 млрд евро.

Годовой чистый убыток составил 2,94 млрд евро по сравнению с прибылью в 4,15 млрд евро годом ранее, скорректированная EBITDA снизилась на 13,4% до 11,71 млрд евро.

Согласно прогнозу Bayer, в текущем году ее выручка составит 47-49 млрд евро, скорректированная EBITDA – 10,7-11,3 млрд евро.

В ближайшие 2-3 года компания намерена заняться выстраиванием сильного портфеля лекарственных препаратов, решением судебных вопросов (в том числе связанных с исками против Monsanto в США), сокращением долга и реорганизацией операционной модели с целью сократить бюрократические издержки и повысить эффективность работы, заявил главный исполнительный директор Bayer Билл Андерсон.

Такие меры позволят экономить ежегодно около 2 млрд евро, начиная с 2026 года, отметил он. Андерсон заявил, что пока компания не рассматривает вопросы изменения структуры группы или выделения отдельных бизнесов в самостоятельные компании. "Наш ответ – "пока нет", что не нужно путать с "никогда", - сказал он.

Капитализация компании с начала года упала на 16,5% до 27,8 млрд евро, тогда как германский фондовый индекс DAX за этот период прибавил 5,8%.

Bayer
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