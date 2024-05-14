Bayer в I квартале снизил чистую прибыль на 8,2%, выручку - на 4,3%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG в первом квартале снизил чистую прибыль на 8,2% - до 2 млрд евро по сравнению с 2,178 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

В расчете на акцию прибыль уменьшилась до 2,04 евро с 2,22 евро.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) выросла на 4% - до 3,092 млрд евро, при этом скорректированная EBIT уменьшилась на 3,1% - до 3,299 млрд евро. Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) опустилась на 1,3%, составив 4,412 млрд евро.

Выручка сократилась на 4,3% - до 13,765 млрд евро. В органическом выражении она снизилась на 0,6%.

В том числе выручка сельскохозяйственного подразделения (Crop Science), который включает в себя производство семян и средств защиты растений, в январе-марте упала на 5,3% - до 7,907 млрд евро. Доходы фармацевтического бизнеса уменьшились на 1,1% и составили 4,358 млрд евро, подразделения безрецептурных препаратов Consumer Health - на 9%, до 1,432 млрд евро.

Bayer планирует по итогам 2024 года получить скорректированную EBITDA в диапазоне 10,2-10,8 млрд евро против ранее ожидавшихся 10,4-11 млрд евро.

Котировки акций компании растут на 0,3% в ходе торгов во вторник. Капитализация Bayer с начала текущего года упала на 12,4% (до 28,9 млрд евро), тогда как германский фондовый индекс DAX за этот период прибавил 11,7%.