Китайский производитель электромобилей NIO увеличил выручку в IV квартале на 6,5%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO Inc. увеличил выручку в четвертом квартале 2023 года на 6,5% и сократил чистый убыток на 4,3%.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в октябре-декабре составила 17,1 млрд юаней ($2,41 млрд) по сравнению с 16,06 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали более высокой выручки – на уровне $2,52 млрд.

Продажи автомобилей NIO в минувшем квартале выросли на четверть – до 50,045 тыс.

Чистый убыток компании составил 5,59 млрд юаней против 5,85 млрд юаней годом ранее, убыток без учета разовых факторов – 4,95 млрд юаней, или 2,81 юаня ($0,39) в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS). Аналитики в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне $0,33 на ADS.

Согласно прогнозу NIO, в текущем квартале продажи автомобилей составят 31-33 тыс. (динамика в диапазоне от спада на 0,1% до роста на 6,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года). Выручка ожидается в районе 10,499-11,087 млрд юаней (минус 1,7% - плюс 3,6%).

ADS NIO прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов во вторник.