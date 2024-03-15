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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Китайская Nio в мае представит электромобиль для массового рынка

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Nio планирует представить бренд электромобилей для массового рынка в мае.

Он будет называться на китайском языке Le Dao, что означает счастливую семью, которая хорошо проводит время вместе. Это подчеркивает целевую аудиторию нового автомобиля, пишет CNBC.

Основанная в 2014 году Nio до сих пор ориентировалась на более люксовый сегмент электромобилей, выпуская внедорожники и седаны, которые стоили дороже, чем машины Model S или Model Y производства американской Tesla.

Широкомасштабные поставки нового электромобиля Nio планирует начать в следующем году. Ожидается, что он будет стоить 200-300 тыс. юаней ($27,8-41,7 тыс.).

Как сообщалось, продажи автомобилей Nio в четвертом квартале выросли на четверть - до 50 045. По прогнозу компании, в первом квартале они будут находиться в диапазоне 31-33 тыс.

Котировки акций Nio на торгах в Гонконге в пятницу снизились на 3,7%.

Китай Nio
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